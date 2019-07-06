بوتين واردوغان يؤكدان ضرورة وقف إطلاق النار في ليبيا

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان خلال اتصال هاتفي عن قلقهما من التصعيد في ليبيا، وشددا على ضرورة وقف إطلاق النار والعودة إلى الحوار

وذكر المكتب الصحفي للكرملين أن الاتصال جاء بمبادرة تركية، وبحث خلاله الرئيسان تطورات الأوضاع في ليبيا كما تطرقا إلى الوضع في سوريا.

وجاء الاتصال الهاتفي غداة استقبال الرئيس التركي رئيس حكومة الوفاق الليبية فائز السراج في اسطنبول، حيث أطلع أنقرة على آخر التطورات في ليبيا.

ودعا مجلس الأمن الدولي أمس الجمعة إلى وقف إطلاق النار في ليبيا، ودان الغارة على مخيم المهاجرين قرب طرابلس التي أسفرت عن مقتل وجرح العشرات الثلاثاء الماضي.

وجاء في بيان تبناه مجلس الأمن أن أعضاء المجلس يشددون على "ضرورة وقف التصعيد فورا ووقف إطلاق النار من قبل جميع الأطراف".

من جانبه أكد مكتب منظمة الصحة العالمية في ليبيا، أن حصيلة قتلى اشتباكات جنوب طرابلس منذ اندلاعها في أبريل الماضي بين قوات المشير خليفة حفتر وقوات حكومة الوفاق، قد ناهزت الألف