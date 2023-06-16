بوتين و"بن زايد": مشروع ضخم في مصر

شهدت مدينة سانت بطرسبورغ الروسية، لقاء هاما جمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الإماراتي الشيخ محمد بن زايد، طرح الرئيسان خلالها فكرة إنشاء منطقة صناعية روسية في مصر.

وأشار بوتين إلى الفرص الواعدة لتطوير هذا المشروع في مصر وقال: "هناك مشروع واعد فيما يخص مصر، إقامة منطقة صناعية هناك".

وأضاف أنه يوجد فكرة مشابهة لإقامة منطقة صناعية في الإمارات، مشيرًا إلى إمكانية تحقيق هذا المشروع بمساعدة الأصدقاء.

وردّ الرئيس الإماراتي بمقترح يتضمن التعاون المشترك بين روسيا ومصر والإمارات في هذا المشروع، مشيرًا إلى وجود استثمارات كبيرة للإمارات في مصر.

وتم تبادل وجهات النظر حول هذا الاقتراح وتواصلت المناقشات بين الجانبين حول تنفيذ المشروع وفرص الشراكة المحتملة في المستقبل.

في استكمال المناقشات، أعرب الرئيس الروسي عن رغبته في مناقشة هذا الموضوع مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مما دفع الشيخ محمد بن زايد للتعليق بأنها فكرة جيدة جدًا.

ويعقد منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي العام الحالي، في الفترة الممتدة من 14 وحتى 17 حزيران/ يونيو 2023، ويُعتبر حدثًا سنويًا يركز على القضايا الاقتصادية الرئيسية والتحديات التي تواجه روسيا والأسواق الناشئة والعالم بشكل عام.

وفي هذا العام، تم تكريم الإمارات بدور الضيف الشرف في المنتدى، وتشارك بنشاط في المناقشات والجلسات المختلفة.