وساطة إفريقية تثير أمل السلام بين روسيا وأوكرانيا

كشف رئيس جمهورية جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، عن موافقة روسيا واوكرانيا على الوساطة الافريقية لانهاء الحرب الدائرة بينهما منذ نحو 14 شهرا ، وقال الرئيس رامافوزا انه هاتف زعيمي البلدين وتحصل على موافقتهما.

واوضح وأوضح رامافوزا خلال مؤتمر صحفي الى جانب رئيس الوزراء السينغافوري لي هسين لونغ، انه قدم المبادرة "نيابة عن نظرائي في زامبيا والسنغال والكونغو وأوغندا ومصر"

موافقة روسيا وأوكرانيا على وساطة إفريقية لإنهاء النزاع

واشار الى ان كلا الزعيمين الروسي فلاديمير بوتين، والأوكراني فلاديمير زيلينسكي، ابديا استعدادهما لقبول وساطة رؤساء الدول الإفريقية في مبادرة السلام بين البلدين وحل الأزمة الأوكرانية، كما تم اعلام الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ومكتب الاتحاد الإفريقي بهذه المبادرة حيث ستتيح التفاوض مع القادة الافارقة في هذه المسألة

وقالت مصادر اعلامية روسية ان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تهاتف مع نظيره في جمهورية جنوب إفريقي سيريل رامافوزا، يوم الجمعة الماضي، وقد أيد بوتين مقترح الوساطة الإفريقية لبحث آفاق حل الصراع الأوكراني، مشددا على أن موسكو لم ترفض العمل في المسار الدبلوماسي لحل الأزمة.

وكانت الصين قد ابدت استعدادها لوضع حلول للمصالحة من خلال مبادرة سلام تحصلت على موافقة الرئيسين الروسي والاوكراني للشروع فيها، الا ان الضغوط الاميركية والبريطانية حالت دون التزام الرئيس الاوكراني يتعهداته واصرار الدول الغربية على تنفيذ ما يوصف بالهجوم المضاد على الرغم من خشية كييف عدم تحقيق الامال والنتائج المرجوة منه