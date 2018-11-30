بوتين وماكرون يبحثان الأزمتين الأوكرانية والسورية

أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أجرى لقاء مع نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، على هامش قمة "مجموعة العشرين" في عاصمة الأرجنتين، بوينس آيرس.

وأوردت وكالة "تاس" الروسية أن الرئيسين بحثا الملفين الأوكراني والسوري.

وبحسب الوكالة، فقد أعرب الرئيس الفرنسي عن ارتياحه لإمكانية بحث عدد من القضايا المهمة مع بوتين أثناء قمة "مجموعة العشرين"، ومنها سوريا.

وقال ماكرون إن الوضع في سوريا "تغير بعد اللقاء في اسطنبول الذي كان مفيدا جدا"، مضيفا أن ذلك ينطبق أيضا على الوضع في أوكرانيا، "وخاصة إذا أخذنا بعين الاعتبار الأحداث التي شهدناها في الأيام الأخيرة".