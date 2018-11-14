بوتين يؤكد تعاون موسكو وسيئول في ملف بيونغ يانغ النووي

بوتين خلال لقاء مع نظيره الكوري الجنوبي مون جيه إن

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تعاون موسكو وسيئول في تسوية قضية نووي كوريا الشمالية، إضافة إلى تطويرهما العلاقات في المجالات الأخرى، لا سيما الاقتصاد والتجارة.

وقال بوتين خلال لقاء مع نظيره الكوري الجنوبي مون جيه إن، في سنغافورة على هامش القمة الـ13 لشرق آسيا، إن البلدين يتعاونان بنشاط في الساحة الدولية، بما في ذلك في سياق حل إحدى المشكلات "الأكثر أهمية وحساسية"، وهي برنامج بيونغ يانغ النووي.

وأشاد بوتين بالتقدم الحاصل في مجال التجارة، مشيرا إلى أن كوريا الجنوبية أصبحت من شركاء روسيا المحوريين في آسيا، واحتلت المتربة الثانية بعد الصين من حيث حجم التبادل التجاري.

من جهته، أشار مون أيضا إلى التطور المستمر في العلاقات بين البلدين والاتصالات على أعلى مستوى، لافتا إلى نجاح المنتدى الروسي الكوري الأول لتعاون الأقاليم، والذي جري في كوريا الجنوبية الأسبوع الماضي.

وقال: "شهدت العلاقات الروسية الكورية هذه السنة تحديدا، ديناميكية غير مسبوقة في تطورها في شتى المجالات تقريبا، حيث شمل هذا التطور مستوى الأقاليم مع احتفاظه بقيم ضمان السلام والازدهار للجميع".