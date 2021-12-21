بوتين يتحدث عن قواته في سورية وموسكو تتمسك بوحدتها الجغرافية

اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الثلاثاء أن وجود قوات مسلحة روسية في سوريا يسهم بشكل ملموس في ضمان الاستقرار في هذا البلد، فيما اكدت موسكو لانقرة تمسكها بوحدة الاراضي السورية.

وحدة الاراضي السورية

وأكد المبعوث الرئاسي الروسي إلى سوريا ألكسندر لافرينتيف خلال لقاء مع الوفد التركي في إطار المحادثات بصيغة "أستانا" اليوم الثلاثاء، ضرورة حل قضية وحدة أراضي سوريا.

واشار الى ان جميع الأطراف معنية باستقرار الوضع في سوريا، ولذلك تتحدث الدول الضامنة لعملية "أستانا" (إيران وروسيا وتركيا) عن التزامها بسيادة سوريا ووحدة أراضيها.

وفي وقت سابق اليوم أكد لافرنتييف، في مؤتمر صحفي أن روسيا تتعاون بشكل مكثف مع تركيا بشأن الوضع في شمال سوريا، وذكر أن أنقرة لم تقم بتنفيذ كل الالتزامات، "لكننا نرى لديهم رغبة حثيثة في تسهيل هذه العملية".

من جانبه، حمل رئيس الوفد الحكومي السوري معاون وزير الخارجية أيمن سوسان أنقرة مسؤولية بطء التقدم في عملية تسوية الأزمة السورية.

استئناف مفاوضات استانا

وانطلقت في نور سلطان عاصمة كازاخستان صباح اليوم الاثنين، الجولة الـ17 لمفاوضات صيغة "أستانا" للتسوية في سوريا، والتي تستغرق يومين، بمشاركة وفود إيران وروسيا وتركيا، إضافة إلى وفود الحكومة السورية والمعارضة السورية المسلحة والأمم المتحدة.

وعلى هامش مباحثات "أستانا" قال لافرنتييف، إن الاجتماع التالي للجنة الدستورية السورية قد يعقد في يناير عام 2022.