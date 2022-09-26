بوتين يتعمق اكثر بـ التخطيط الاستراتيجي للحرب في اوكرانيا

افادت تقارير اعلامية صحفية ان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أصبح أكثر انخراطاً وتعمقا في التخطيط الاستراتيجي للحرب بأوكرانيا حيث رفض رفضه طلبات من قادته الميدانيين بالانسحاب من مدينة خيرسون

وتشير صحيفة "نيويورك تايمز"، أن الرئيس الروسي اصبح يتعمق في التخطيط للحرب اكثر من اي وقت مضى بما فيها اتخاذ القرارات الاستراتيجية في الميدان

وقال المسؤولون إن الرئيس الروسي رفض الانسحاب العسكري من خيرسون الاستراتيجية وتزعم وجود تضارب في مواقف القادة الروس بشان ذلك سيما فيما يتعلق بـ حول كيفية الرد على الهجمات المضادة الأوكرانية، وتشير الى ان الخلافات وصلت الى الانقسامات بين القيادات الروسية التي دعا بعضا منها الى الانسحاب من خيرسون ولكن الرئيس بوتين رفض الفكرة

وكان بوتين قد أمر الأربعاء الماضي، بأول "تعبئة جزئية" للجيش في بلاده شملت الدعوة لاكثر من 300 الف مقاتل وقال إن موسكو "ستدافع عن نفسها بكل ما أوتيت من قوة في ترسانتها الضخمة إذا واجهت تهديداً نووياً من الغرب".