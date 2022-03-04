بوتين يحدد شرط واحد للحوار مع اوكرانيا

حدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شرطا واحدا للحوار والمفاوضات لوقف الحرب في اوكرانيا وذلك خلال مكالمة هاتفية مع المستشار الألماني أولاف شولتز، يوم الجمعة

ما هو شرط بوتين لوقف الحرب؟

وابلغ الرئيس الروسي نظيره الالماني ان شرطه هو موافقه نظام الرئيس الاوكراني فلايدير زيلنسكي على كل المطالب الروسية، وخلاف ذلك فان السلام غير ممكن

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن جولة ثالثة من المحادثات الروسية الأوكرانية ستعقد خلال أيام.



المانيا تسعى لوقف الحرب

وقال الكرملين في بيان ان الاتصال جاء بمبادرة من برلين مشددا على ان روسيا منفتحة على الحوار مع الطرف الأوكراني وكل الساعين إلى السلام في أوكرانيا لكن شرط أن تلبى كل المطالب الروسية

وأضاف الكرملين في بيانه أن بوتين قال إن التقارير عن «غارات جوية متواصلة على كييف ومدن كبيرة أخرى هي أنباء كاذبة تصب في إطار الدعاية» في الوقت الذي حض شولتزعلى وقف القتال «فوراً» في أوكرانيا.

وفي برلين قالت مصادر الحكومة الالمانية ان المستشار أولاف شولتس حث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على وقف القتال «فوراً» في أوكرانيا خلال اتصال هاتفي معه، اليوم الجمعة.

وجاء في بيان صادر عن المستشارية الألمانية أن شولتس أعرب خلال هذا الاتصال «عن قلقه الكبير... فمنذ أيام عدة ترد مشاهد ومعلومات رهيبة من أوكرانيا». ودعا شولتس الرئيس الروسي إلى «وقف فوري للقتال والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى مناطق القتال»

عقوبات الدول السبع

بدورها أعلنت دول مجموعة السبع، اليوم الجمعة، نيتها فرض «عقوبات صارمة جديدة» على روسيا لغزوها أوكرانيا وأكد وزراء خارجية دول مجموعة السبع الصناعية الكبرى في بيان: سنواصل فرض عقوبات جديدة صارمة رداً على العدوان الروسي.

بدورها، حذرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، اليوم الجمعة، من أن الاتحاد الأوروبي مستعد لفرض «عقوبات جديدة صارمة إذا لم يوقف بوتين الحرب التي بدأها».