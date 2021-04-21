بوتين يحذر الخصوم: ستندمون ندما شديدا

وجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رسائل تحذيرية الى خصومه في ظل توتر متصاعد مع الولايات المتحدة واوكرانيا ودول الغرب واكد لهم بانهم سيندمون ندما شديدا

وذكر بوتين أن جوهر السياسات الخارجية التي تنتهجها الحكومة الروسية تكمن في ضمان السلام والأمن لمواطني البلاد ولضمان تنميتها المستقرة، مؤكدا على أن لدى روسيا مصالح خاصة بها ستستمر في الدفاع عنها ضمن إطار القانون الدولي.

وشدد بوتين على أن روسيا لن تسمح لأحد بتجاوز الخطوط الحمراء التي تحددها بنفسها، وتابع: "مدبرو أي استفزازات تهدد المصالح الجذرية لأمننا سيندمون على ما فعلوه بدرجة لم يندموا بها منذ وقت طويل".

بوتين: سنرد بطريقة قاسية

وقال بوتين في خطاب حالة الاتحاد السنوي: "موسكو سترد بطريقة قاسية وسريعة على أي استفزازات خارجية بعد الشكوى من استمرار حصول أعمال غير ودية ضدها دون جدوى"

كما توجه إلى كبار المسؤولين والمشرعين من مجلسي البرلمان مشددا على أن بلاده سعت جاهدة لإقامة علاقات طيبة مع كافة الدول، لكنه أعرب عن تمنيه بألا يتجاوز الغرب "الخطوط الحمراء" الروسية.

الغرب صمت على محاولة الانقلاب في بيلاروسيا

إلى ذلك، استنكر بوتين صمت الغرب إزاء ما وصفه بـ "محاولة الانقلاب" في بيلاروسيا، حيث زعم الزعيم الروسي ألكسندر لوكاشينكو أنه أحبط عملية اغتيال كانت تستهدفه.

وتوترت العلاقات خلال الفترة الماضية بين الكرملين والاتحاد الأوروبي فضلا عن أميركا بسبب عدة ملفات ساخنة على رأسها الحشد العسكري شرقي أوكرانيا، والغوص في حرب طرد واستدعاء السفراء بين الأطراف، فضلاً عن قضية المعارض ألكيسي نفالني، مرورا باتهامات التجسس والتدخل في الانتخابات التي وجهتها واشنطن إلى موسكو، وغيرها.