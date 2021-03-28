بوتين يشعر بآثار طفيفة للقاح ويكشف سره لتقوية جهازه المناعي

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاحد، أنه شعر بآثار جانبية بسيطة بعد تلقيه لقاحا مضادا لكوفيد-19 يوم الثلاثاء، وكشف عن وصفته الخاصة لتعزيز المناعة، والمتمثلة بحمامات باردة وساخنة يوميا.

وقال بوتين للقناة الأولى من التلفزيون الروسي الرسمي “استيقظت في اليوم التالي لتلقي اللقاح وبدا لي أنني شعرت بألم بسيط في العضلات. قست الحرارة وكانت طبيعية”. وأضاف كذلك إنه شعر بعدم ارتياح في موضع حقن اللقاح.

لم يوضح بوتين أي من اللقاحات الروسية الثلاثة تلقاه، قائلا إن الطبيب الذي حقنه هو الوحيد الذي يعرف ذلك.

وأعلن الكرملين قرار بوتين تلقي اللقاح في ديسمبر كانون الأول، وقال بوتين إن التأخر في ذلك يرجع إلى الحاجة لأخذه مع لقاحات أخرى كان يعتزم أخذها.

ويقول مركز ليفادا المستقل لقياس الرأي العام إن نحو ثلثي الروس لم يكونوا مستعدين لتلقي لقاح (سبوتنيك في) حتى الأول من مارس آذار مشيرين إلى آثاره الجانبية كسبب رئيسي.

إقرأ أيضا.. بوتين يتلقى مطعوم كورونا بعيدا عن الاضواء

وبدأت روسيا حملة التطعيم ضد كوفيد-19 في ديسمبر كانون الأول. وقال بوتين يوم الاثنين الماضي إن 4.3 مليون من بين 144 مليون روسي حصلوا بالفعل على اللقاح بجرعتيه.

وسجلت روسيا أكثر من 4.5 مليون إصابة بالفيروس حتى الآن.

قال بوتين بأنه اعتاد أخذ حمامات باردة وساخنة، لكن بإمكانه الاستغناء عن هذا الإجراء في ظروف معينة.

وقال بوتين إنه يتوقع أن تصل روسيا لمرحلة مناعة القطيع من فيروس كورونا المستجد وأن ترفع القيود المرتبطة بالسيطرة على التفشي بحلول نهاية الصيف.

ويشير تعبير مناعة القطيع، أو المناعة المجتمعية، إلى وضع يكون فيه عدد المحصنين ضد الإصابة في مجتمع معين كافيا لوقف انتشار المرض.

ومع انتشار الفيروس، يأمل بعض الخبراء في الوصول إلى مناعة القطيع عندما يكون ما بين 50 و70 بالمئة من السكان تلقوا التطعيم.

الى ذلك، كشف الرئيس الروسي عن أسلوبه في تقوية مناعته بواسطة استحمامه بالماء البارد والساخن.

وفي تصريحات لقناة "روسيا 1" قال بوتين بأنه اعتاد أخذ حمامات باردة وساخنة، لكن بإمكانه الاستغناء عن هذا الإجراء في ظروف معينة.

وقال: "هذا ما أفعله كل يوم تقريبا. أما إذا لم تكن هناك حمامات، فآخذ الدش الساخن والبارد. إنه إجراء بسيط لكنه فعال جدا وصحيح أنه يقوي المناعة إلى حد ما".