بوتين يطلع السيسي على التطورات العسكرية والسياسية مع اوكرانيا

اطلع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نظيره المصري، عبد الفتاح السيسي، على آخر التطورات السياسية والعسكرية للعملية الخاصة التي تنفذها روسيا في اوكرانيا والتي اعلنت انها للحماية دونباس بالاضافة الى سير المفاوضات مع أوكرانيا.

اتصال بين السيسي وبوتين

وكشف الكرملين في بيان بأن بوتين والسيسي أجريا اليوم الأربعاء اتصالا هاتفيا حيث بحثا "قضايا التطوير اللاحق للشراكة الاستراتيجية بين روسيا ومصر، بما في ذلك سير تنفيذ المشاريع المشتركة الكبيرة في قطاعي الطاقة النووية والإنتاج". وأشار البيان إلى أن "كلا الطرفين أبديا كذلك اهتماما بمواصلة التعاون الوثيق في قطاعي السياحة والزراعة".

السيسي يطالب بوتين بتوضيحات عن العملية العسكرية

وتابع: "بطلب من السيسي شرح بوتين أسباب وأهداف العملية العسكرية الخاصة الروسية لحماية دونباس، كما أبلغه بالعمل الذي تقوم به روسيا في إطار المفاوضات مع ممثلي أوكرانيا".

وبحسب بيان الكرملين، "أعرب الرئيس المصري عن شكره للجانب الروسي على الجهود المبذولة لإجلاء المواطنين المصريين من منطقة النزاع"، فيما اتفق الرئيسان على الاستمرار في الاتصالات على مختلف المستويات.

السيسي: ضرورة تغليب لغة الحوار

وفي بيان للرئاسة المصرية أكد السيسي "ضرورة تغليب لغة الحوار مع دعم مصر لكل المساعي الدبلوماسية التي من شأنها سرعة تسوية الأزمة سياسياً من أجل الحد من تدهور الموقف، والحفاظ على الأمن والاستقرار الدوليين".

وأوضح "استعداد مصر لدعم هذا التوجه من خلال تحركاتها الحثيثة في هذا الصدد سواء ثنائياً، أو على الصعيد متعدد الأطراف".

كما أكد "متابعة مصر باهتمام بالغ للتطورات الميدانية المُتلاحقة، والأولوية القصوى التي توليها مصر لسلامة وأمن المواطنين المصريين الموجودين في أوكرانيا".

مصر وجهة السياحة الروسية





ويأتي اتصال السيسي وبوتين بعد أيام من بيان لعدد من سفراء دول غربية يطالب القاهرة باتخاذ موقف مساند لأوكرانيا، تزامنًا مع تباين موقف الدول العربية من الغزو الروسي لأوكرانيا.

وتعد مصر من الوجهات السياحية الرئيسية للسائحين القادمين من روسيا وأوكرانيا. ومع اندلاع الأزمة، وجد آلاف من السائحين الأوكرانيين أنفسهم عالقون في مصر.

وأعلنت القاهرة تسهيل إجراءات بقائهم في البلاد لحين استقرار الأوضاع وانتقالهم إلى دولة ثالثة.