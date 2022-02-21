بوتين يعترف باستقلال شرق اوكرانيا.. برلين تحذر وبايدن يجتمع بقادة الامن وكييف تطلب اجتماعا امميا

استنفرت عواصم غربية في اعقاب اعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن دراسته للاعتراف باستقلال الاقاليم الجنوبية لاوكرانيا، واعلن الرئيس الاميركي جو بايدن عن اجتماع امني رفيع فيما حذرت برلين من الخطوة الروسية، وطالبت كييف مجلس الامن باجتماع عاجل لدراسة الاوضاع المتوترة.

بوتين يعترف بانفصاليي اوكرانيا

وذكر الكرملين أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أبلغ نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، والمستشار الألماني، أولاف شولتس، بأنه سيوقع مرسوما للاعتراف باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك

وأشار الكرملين إلى أن بوتين تلقى كذلك اليوم طلبا من رئيسي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، دينيس بوشيلين ودينيس باسيتشنيك، للاعتراف بسيادتهما "في ظل العدوان العسكري للسلطات الأوكرانية وعمليات القصف المكثفة لأراضي دونباس، الأمر الذي يؤدي إلى معاناة السكان المدنيين".

وتابع البيان أنه "علما بهذه الأمور ذكر الرئيس الروسي أنه ينوي أن يوقع في الوقت الأقرب على مرسوم مناسب" للاعتراف باستقلال الجمهوريتين.

وأشار الكرملين إلى أن "الرئيس الفرنسي والمستشار الألماني أعربا عن خيبة أملهما من هذه التطورات، لكمهما أكدا الاستعداد للاستمرار في الاتصالات".

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الإثنين، أن روسيا تدرس الطلب الذي قدمه زعيما المنطقتين الانفصاليتين في شرق أوكرانيا للاعتراف باستقلالهما، واليوم الإثنين سيتخذ قراره حول مسألة الاعتراف باستقلال جمهوريتي “دونيتسك” و”لوجانسك” المعلنتين من طرف واحد في أوكرانيا.

واجتمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع أبرز المسؤولين الروس، لدراسة الاعتراف باستقلال إقليم انفصالية شرق أوكرانيا، وهي خطوة ستزيد من تصعيد التوترات مع الغرب. يأتي اجتماع مجلس الأمن الفيدرالي المسجل مسبقا والذي بث علنا وسط مناوشات في شرق أوكرانيا.

واعلنت برلين ان اعتراف موسكو باستقلال انفصاليي أوكرانيا سيمثل انتهاكا لاتفاقات السلام

بايدن يجتمع بفريقه الامني

من جانبه قال مسؤول من البيت الأبيض، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيجتمع بفريق الأمن القومي التابع له يوم الإثنين لمناقشة الأزمة بين روسيا وأوكرانيا. يأتي ذلك في الوقت الذي يدرس فيه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين طلب منطقتين في شرق أوكرانيا الاعتراف باستقلالهما، وهي خطوة يمكنها أن تعطي سببا لموسكو لإرسال قوات إلى هناك.

وأدلى مسؤول من البيت الأبيض، تحدث شريطة الكشف عن هويته، بهذه التصريحات بعد أن رأى شاهد عيان من رويترز وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ووزير الدفاع لويد أوستن والجنرال مارك ميلي رئيس هيئة الأركان المشتركة يصلون إلى البيت الأبيض في يوم عطلة اتحادية بمناسبة يوم الرؤساء الأمريكيين.

أوكرانيا تطالب بعقد جلسة عاجلة لمجلس الأمن



وفي ضوء تلك التطورات طالبت أوكرانيا مجلس الأمن الدولي بعقد جلسة لاتخاذ إجراءات عاجلة للحد من التوتر القائم على حدودها مع روسيا. وأوضح وزير الخارجية الأوكراني، دميتري كوليبا، أن الرئيس فولوديمير زيلينسكي، أرسل طلبًا رسميًا إلى الدول الأعضاء في مجلس الأمن، التابع للأمم المتحدة، بضرورة إجراء مشاورات فورية بشأن الإجراءات العاجلة للحد من التوترات بالمنطقة.

ورغم تأكيد بوتين أهمية وقف إطار النار، إلا أن الوضع على الأرض لا يزال ينذر بالخطر، وسط استمرار الانفجارات والمعارك في الشرق الأوكراني.