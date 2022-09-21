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بوتين يفرج عن 10 مقاتلين اجانب بعد وساطة محمد بن سلمان

منشور 21 أيلول / سبتمبر 2022 - 05:06
ابراهيم سعدون الاسير المغربي لدى روسيا
ابراهيم سعدون الاسير المغربي لدى روسيا

افرجت السلطات الروسية عن 10 اجانب بينهم عربي كانو يقاتلون الى جانب القوات الاوكرانية بعد وساطة من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان 

وقالت وزارة الخارجية السعودية ان المفرج عنهم ينتمون لجنسيات أوروبية وأمريكية والمغرب، واوضحت ان الإفراج يشمل 10 أسرى  من مواطني المغرب والولايات المتحدة الأمريكية، وبريطانيا والسويد، وكرواتيا حيث تم نقلهم الى السعودية وسيتم تسهيل  تسهيل إجراءات عودتهم إلى بلدانهم.

 

 

وتقول الخارجية السعودية ان عملية التبادل جاءت  في إطار جهوده ولي العهد السعودي "في تبني المبادرات الإنسانية تجاه الأزمة الروسية - الأوكرانية وبفضل المساعي المستمرة لولي العهد مع الدول ذات العلاقة".

وامس الثلاثاء استقبل  ولي العهد الأمير محمد بن سلمان رستم اومرييف، المستشار والمبعوث الخاص للرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي حيث شدد على  دعم المملكة لكافة الجهود الدولية الرامية لحل الأزمة في أوكرانيا سياسيا

 


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