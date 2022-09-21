بوتين يفرج عن 10 مقاتلين اجانب بعد وساطة محمد بن سلمان

افرجت السلطات الروسية عن 10 اجانب بينهم عربي كانو يقاتلون الى جانب القوات الاوكرانية بعد وساطة من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان

وقالت وزارة الخارجية السعودية ان المفرج عنهم ينتمون لجنسيات أوروبية وأمريكية والمغرب، واوضحت ان الإفراج يشمل 10 أسرى من مواطني المغرب والولايات المتحدة الأمريكية، وبريطانيا والسويد، وكرواتيا حيث تم نقلهم الى السعودية وسيتم تسهيل تسهيل إجراءات عودتهم إلى بلدانهم.

#وزارة_الخارجية: انطلاقاً من اهتمامات #ولي_العهد واستمراراً لجهوده في تبني المبادرات الإنسانية تجاه الأزمة الروسية - الأوكرانية، نجاح وساطة #الأمير_محمد_بن_سلمان بالإفراج عن 10 أسرى من 5 دول في إطار عملية تبادل للأسرى#عكاظ pic.twitter.com/DmP5fFt7LQ — عكاظ (@OKAZ_online) September 21, 2022

وتقول الخارجية السعودية ان عملية التبادل جاءت في إطار جهوده ولي العهد السعودي "في تبني المبادرات الإنسانية تجاه الأزمة الروسية - الأوكرانية وبفضل المساعي المستمرة لولي العهد مع الدول ذات العلاقة".

وامس الثلاثاء استقبل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان رستم اومرييف، المستشار والمبعوث الخاص للرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي حيث شدد على دعم المملكة لكافة الجهود الدولية الرامية لحل الأزمة في أوكرانيا سياسيا