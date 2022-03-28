بوتين يقرر ترفيع قديروف الى رتبة فريق في الجيش الروسي

قرر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ترقية رئيس جمهورية الشيشان رمضان قديروف الى رتبة فريق في الجيش الروسي مكافأة لدوره ومساهماته في الحرب الاوكرانية.

وأعلن رئيس برلمان جمهورية الشيشان الروسية محمد داوودوف الاثنين، عن قرار الترقية عبر تهنئة ازجاها الى قديروف عبر حسابه في تليغرام.

وكتب قائلا: "أصدقائي الأعزاء! من كل قلبي أهنئ أخي العزيز رئيس جمهورية الشيشان الروسية.. بطل روسيا رمضان أحمد قديروف، على ترقيته لرتبة فريق بمرسوم من رئيس البلاد القائد العام الأعلى للجيش الروسي فلاديمير بوتين".

وفي وقت سابق الاثنين، قال وزير السياسة الوطنية والعلاقات الخارجية والإعلام في الشيشان أحمد دوداييف، أن قديروف الآن في مدينة ماريوبول الاوكرانية لرفع معنويات مقاتلي قوات الشيشان الخاصة الروسية هناك.

واضاف: "من أجل رفع الروح المعنوية لمقاتلينا، فإن رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان أحمدوفيتش قديروف، موجود في ماريوبول، وأحضر معه معدات تقنية إضافية".

وعقد قديروف على الفور لقاء ومؤتمرا مع قائد الجيش الثامن وقادة القوات الخاصة من جمهورية الشيشان الروسية.

من جهته، كتب قديروف على "تيليغرام": "تسير عملية تطهير مدينة ماريوبول على قدم وساق. أبلغني الأخ سلطان رشيف عن نجاح قوات الأمن الشيشانية في تصفية المتطرفين النازيين الأوكران في مناطق معينة، وحسب التقاليد، من أجل معركة ناجحة، يتلقى رجالنا مكافآت على شكل مخازن مليئة بالأسلحة والذخيرة".

وأضاف: "يتجنب النازيون والشياطين الاصطدام المباشر مع الجيش الروسي، اعتادوا على إظهار سلطتهم على الناس العاديين، وتعذيب وقتل الأبرياء، فهم يخشون بشدة القتال مع مقاتلين حقيقيين. بالنسبة لجرذان بانديرا، فإن القتال الجدير شيء خارج عن المألوف.. منذ اليوم الأول لبدء العملية العسكرية الخاصة ونحن نشهد مثل هذه الحيل الاستراتيجية".

وتابع: "يتمتع مقاتلونا بمعنويات ممتازة.. لن تكسر النيران الكثيفة ولا القصف من مدافع من العيار الثقيل إرادتهم في النصر.. أتمنى لكل المقاتلين التوفيق في جبهاتهم! كل من استهزأ بالسكان المدنيين سيعاقب بأسرع ما يمكن!".