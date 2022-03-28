قاديروف يكلف المسؤولين بتفقد قواعد المقاتلين الشيشان في اوكرانيا

اوعز الرئيس الشيشانى رمضان قديروف، الى مجموعة من قيادة الجمهورية لزيارة موقع انتشار العسكريين الشيشان فى أوكرانيا وتقديم الاحتياجات التي يطلبها المقاتلين

وقال قديروف، على قناته في /تيليجرام/ أن المجموعة ضمت وزير الداخلية لجمهورية الشيشان رسلان الخانوف، ورئيس قسم اللوجستيات في الوزارة للجمهورية دينيلبيك إيداميروف. وعند وصول المجموعة، كان في استقبالها أنزور بيسايف، قائد فرقة العمليات الخاصة في جمهورية الشيشان، وممثلون آخرون عن هيئات السلطة في الجمهورية.

وخلال اللقاء، تحدث أفراد المجموعة مع المقاتلين وتأكدوا من وجود كل يلزمهم من المؤن والأدوية والأسلحة.

وقال الرئيس الشيشانى : "أعبر عن خالص امتناني لرسلان شاخيفيتش ودينيلبيك موسيفيتش، على الاهتمام الواجب باحتياجات جنودنا ، أنا متأكد من أن مثل هذا النهج للقيادة للأفراد سيعطي نتيجة مضمونة أثناء العملية الخاصة".