بوتين يقرر رفع عدد افراد القوات المسلحة

اصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قرارا يقضي بزيادة عدد أفراد القوات المسلحة بمقدار 137 ألف جندي ليكون العدد الإجمالي 1150628 فردًا.

وكان قوام القوات المسلحة الروسية هو 1،902،758، بما في ذلك 1،013،628عسكريًا، وذلك حسب مرسوم رئاسي صدر في 17 نوفمبر 2017، وينص المرسوم الجديد على "تحديد قوام القوات المسلحة للاتحاد الروسي بـ 2039758، بما في ذلك 1150628 فردًا عسكريًا".

وحسب موقع المعلومات ويكيبيديا فانه يتم تحديد عدد القوات الروسية بموجب مرسوم رسمي من رئيس روسيا.

في 1 يناير/كانون الثاني عام 2008، تم تحديد عدد أفراد القوات المسلحة الروسية بعدد 2,019,629 فرد، ويشمل ذلك 1,134,800 فردا من العسكريين. في عام 2010

وقدر المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية (IISS) أن القوات النشطة في الجيش الروسي يبلغ عددها حوالي 1,040,000 فرد، بينما قوات الاحتياط هي في نطاق 2,035,000 فرد

في أكتوبر 2013، ورد في تقرير المجلس الروسي للمحاسبات أن عدد الموظفين الفعليين في القوات المسلحة الروسية الذين يتقاضون رواتب هو 766,000 فرد وذلك بالتعارض مع عدد الأفراد المحدد بواسطة المرسوم الرئاسي.

اعتبارا من شهر ديسمبر عام 2013، يصل حجم القوى العاملة في الجيش الروسي لحوالي 82% من الحجم المطلوب.

وفقًا لتقرير معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، أنفقت روسيا حوالي 72 مليار دولار على التسلح في عام 2011.

وتخطط روسيا لزيادة إضافية في إنفاقها العسكري، بمشروع للميزانية يظهر ارتفاعًا في القيمة الحقيقية للانفاق العسكري بنسبة 53% حتى عام 2014.

ومع ذلك، يضيف المعهد أن العديد من المحللين يشككون في ما إذا كانت الصناعة الروسية ستكون قادرة على تحقيق مثل هذه الخطط الطموحة بعد عقود من الركود الاقتصادي في أعقاب انهيار الاتحاد السوفيتي.

تُقسم القوات المسلحة التابعة لوزارة الدفاع إلى: