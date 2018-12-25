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بوتين يهدد أوروبا: إعمار سوريا أو مواجهة أزمة لاجئين!

بوتين يهدد أوروبا: إعمار سوريا أو مواجهة أزمة لاجئين!
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