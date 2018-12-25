بوتين يهدد أوروبا: إعمار سوريا أو مواجهة أزمة لاجئين!

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

طالب الرئيس الروسي،فلاديمير بوتين، الدول الأوروبية بإعمار سوريا محذرا من أنها ستواجهة أزمة لاجئين إذا لم تفعل ذلك.



وقال بوتين في لغة تقترب من التهديد أنه يجب تقديم الدعم الإنساني للشعب السوري، وعمل أي شئ من أجل عودة اللاجئين السوريين في أوروبا ودول جوار سوريا، مضيفا أن ” تزايد اللاجئين يشكل عبئا هائلا على أوروبا، لذلك يجب أن نفعل كل ما في بوسعنا لتمكين هؤلاء الناس من العودة إلى ديارهم.



وانتقد العديد من المراقبين تصريحات بوتين بسبب مسؤولية روسيا عن جزء كبير من ازمة اللاجئين إذ اضطر الملايين من السوريين إلى الهجرة من وطنهم جراء الغارات الجوية الروسية المتواصلة على المناطق المدنية ضمن حملة هدفت إلى دعم وإنقاذ نظام الأسد من الانهيار.

وجاءت تعليقات بوتين خلال مباحثات خارج برلين مع المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، بشأن الصراع في سوريا وأزمة اللاجئين وإعادة الاعمار إضافة إلى الوضع في إيران.



وقالت ميركل إنه من الضروري تجنب حدوث أزمة إنسانية في إدلب السورية والمنطقة المحيطة بها، وأشارت ميركل انها ناقشت مع بوتين مسألة الإصلاحات الدستورية والانتخابات المحتملة خلال اجتماعهما الماضي بمدينة سوتشي الروسية.



وكانت ميركل قد أكدت في تصريحات سابقة اثناء اجتماع مع الرئيس الأمريكي السابق، باراك اوباما، إن رئيس النظام السوري بشار الأسد، لا يمكن أن يكون حليفاً لبلادها، وأشارت إلى أن معظم اللاجئين القادمين إلى المانيا هربوا من ممارسات الأسد بحقهم. القدس العربي