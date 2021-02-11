بوريل يلتقي وزير خارجية البحرين ويرحب بتطبيع العلاقات الخليجية ومع إسرائيل

رحب الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل خلال لقائه وزير خارجية البحرين عبداللطيف الزياني، بتطبيع العلاقات بين الدول الخليجية، وكذلك مع إسرائيل.

ووفق مذكرة صادرة عن المفوضية الأوروبية، فقد بحث بوريل والزياني في بروكسل اليوم الخميس، آخر التطورات في المنطقة، حيث رحب بوريل ووزير الخارجية بـ"الاختراقات الأخيرة بشأن تطبيع العلاقات بين دول مجلس التعاون الخليجي، وكذلك مع إسرائيل، وأعربا عن أملهما بأن تسهم هذه التطورات الإيجابية في بناء زخم "لخفض التصعيد والحوار وبناء الثقة في الخليج وفي عملية السلام في الشرق الأوسط."

وفي سياق منفصل، وقع الاتحاد الأوروبي والبحرين، اتفاقية تعاون بين دائرة العمل الخارجي الأوروبي (EEAS) ووزارة الخارجية البحرينية ستوفر إطارا مؤسسيا للحوار السياسي والتعاون في مجالات التجارة والبحث والابتكار والطاقة النظيفة ومصادر الطاقة المتجددة.

ولفتت المذكرة، إلى أن الجانبين يتطلعان إلى عقد أول اجتماع لكبار المسؤولين بين الاتحاد الأوروبي والبحرين في وقت لاحق من هذا العام، من أجل استكشاف إمكانيات التعاون الثنائي بشكل أكبر، بما في ذلك دعم جهود التنويع الاقتصادي في البحرين.

وشدد الجانبان خلال اللقاء على "أهمية حقوق الإنسان في العلاقات الثنائية، حيث ستعقد الجولة الخامسة لفريق العمل المعني بحقوق الإنسان قريبا". (TR)