بولتون: تجارب كوريا الشمالية الصاروخية تنتهك قرارات الأمم المتحدة

قال جون بولتون مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب السبت، إن عمليات الإطلاق الصاروخية الأخيرة التي نفذتها كوريا الشمالية انتهكت “بلا شك” قرارات الأمم المتحدة.

وهذه هي المرة الأولى التي يصف فيها مسؤول أمريكي كبير التجارب الصاروخية بأنها انتهاك لقرارات الأمم المتحدة التي تهدف إلى وقف برامج كوريا الشمالية النووية والصاروخية. ويأتي ذلك قبيل زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى اليابان.

وقال بولتون “يحظر قرار الأمم المتحدة إطلاق أي صواريخ باليستية”. وأضاف أن تجارب كوريا الشمالية لإطلاق صواريخ شملت صواريخ باليستية قصيرة المدى وأن هذا ينتهك “بلا شك” قرارات الأمم المتحدة.

وقال بولتون إن الولايات المتحدة لا تزال مستعدة للمحادثات مع نظام كيم، لكنها لم تغير موقفها الذي حددته في القمة الأخيرة بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية في هانوي.

وأضاف “فتح ترامب الباب أمام كيم والخطوة التالية أن يمر كيم عبره”.

كما حث بولتون كيم على الموافقة على عقد اجتماع مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي. وقال إن ذلك قد يساعد في استئناف الحوار بشأن برامج الأسلحة في كوريا الشمالية.

وقال بولتون إن ترامب وآبي سيناقشان التوترات مع إيران. كانت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية قد قالت أمس الجمعة إن آبي يدرس زيارة إيران في منتصف يونيو حزيران.

وقالت واشنطن إنها ستوقف الإعفاءات للدول التي تشتري النفط الإيراني ووضعت الحرس الثوري الإيراني على قائمة المنظمات الإرهابية.

وأرسلت أيضا الولايات المتحدة حاملة طائرات وقاذفات إلى الشرق الأوسط ردا على ما وصفته إدارة ترامب بمؤشرات وتحذيرات مثيرة للقلق من إيران.

ووصف بولتون الهجمات التي وقعت في الآونة الأخيرة على ناقلات قبالة ساحل الإمارات ومحطة ضخ في السعودية فضلا عن هجوم صاروخي على المنطقة الخضراء في العاصمة العراقية بغداد بأنها “مظاهر قلق”.

وقال بولتون إن الولايات المتحدة لديها معلومات مخابرات “عميقة وخطيرة” بشأن التهديد الذي تفرضه إيران، دون أن يقدم تفاصيل.