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بولندا تشتري أكثر من 30 مقاتلة "إف-35" أمريكية

منشور 27 كانون الثّاني / يناير 2020 - 12:17
مقاتلة من طراز F-35
مقاتلة من طراز F-35

أعلن وزير الدفاع البولندي، ماريوس بلاشزاك، أن بلاده تعتزم شراء 32 مقاتلة جديدة من طراز F-35 من الولايات المتحدة الأمريكية في نهاية يناير

وأكد بلاشزاك أن توقيع عقد شراء الطائرات العسكرية سيجري في 31 يناير. وأضاف في تغريدة على موقع "تويتر": "بالفعل هذه الجمعة في دمبلين (القاعدة الجوية البولندية) في الساعة 15:00 سأوقع عقدا بقيمة 4.6 مليار دولار لشراء 32 من أحدث مقاتلات الجيل الخامس من طراز إف-35".

ووافقت الولايات المتحدة من قبل على بيع 32 طائرة عسكرية من طراز F-35 إلى بولندا. يجب أن تكون قيمة العقد، وفقا للبيانات الأولية، 6.5 مليار دولار.

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