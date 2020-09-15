بومبيو: أسلحة "حزب الله" تهدد بنسف جهود فرنسا في لبنان

حذر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو فرنسا الثلاثاء، من أن جهودها لحل الأزمة في لبنان قد تضيع سدى إذا لم يتم التعامل على الفور مع مسألة تسلح "حزب الله".

وقال بومبيو لإذاعة "فرانس إنتر" إن "الولايات المتحدة اضطلعت بمسؤوليتها وستمنع إيران من شراء دبابات صينية ونظم دفاع جوي روسية ثم بيع السلاح لحزب الله ونسف جهود الرئيس ماكرون في لبنان".

وأضاف "لا يمكن أن تدع إيران تحصل على المزيد من المال والنفوذ والسلاح وفي الوقت نفسه تحاول فصل حزب الله عن الكوارث التي تسبب فيها بلبنان".

وقاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون جهودا دولية لوضع لبنان على مسار جديد بعد أن دفعته عقود من الحكم المشوب بالفساد إلى أسوأ أزمة يشهدها منذ الحرب الأهلية.

ووسعت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي عقوباتها المتعلقة بلبنان بوضع وزيرين سابقين على قائمة سوداء متهمة إياهما بتمكين "حزب الله". وأثار ذلك تساؤلات عن مدى التنسيق بين الولايات المتحدة وفرنسا في وقت تواجه فيه الأحزاب اللبنانية صعوبات في الاتفاق على تشكيل حكومة جديدة.

وكان ماكرون قال في الأول من سبتمبر خلال زيارة للبنان بعد شهر من انفجار مرفأ بيروت إن الساسة اللبنانيين اتفقوا على تشكيل حكومة جديدة بحلول 15 سبتمبر، وهو موعد طموح نظرا إلى أن هذه العملية عادة ما تستغرق شهورا.

وقال مسؤولون فرنسيون إن الأولوية هي لتشكيل حكومة يمكنها تنفيذ إصلاحات على وجه السرعة لكن مسألة تسليح "حزب الله" ليست ملحة.