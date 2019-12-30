بومبيو: إجراءات حاسمة ضد الميليشيات المدعومة من إيران في العراق

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن كبار مستشاري الأمن القومي الأمريكي أبلغوا الرئيس دونالد ترامب بالهجمات الجوية التي شنتها الولايات المتحدة على ما وصفه مسؤولون أمريكيون بجماعة ترعاها إيران في العراق وسوريا.

وقال بومبيو في تصريحات موجزة يوم الأحد من منتجع مار-إيه-لاجو المملوك للرئيس الأمريكي دونالد ترامب “ما فعلناه كان القيام برد حاسم يجعل ما قاله الرئيس ترامب منذ شهور كثيرة واضحا، وهو أننا لن نقف مكتوفي الأيدي أمام ما تقوم به جمهورية إيران الإسلامية من إجراءات تعرض الرجال والنساء الأمريكيين للخطر”، وفقا لوكالة أنباء بلومبرغ الأمريكية.

وأضاف بومبيو: “لم يكن هذا أول هجوم على منشأة عراقية بعينها أو غيرها يعرض حياة أمريكيين للخطر”.

ومن جانبه، قال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر إن طائرات من طراز إف 15- قصفت خمسة أهداف، ثلاثة في غرب العراق واثنان في شرق سورية مشيرا إلى أنها كانت إما منشآت قيادة وسيطرة أو مخازن أسلحة. وأضاف “أن الضربات كانت ناجحة، وعاد الطيارون والطائرات إلى القاعدة بأمان”.

ولم يستبعد إسبر القيام بتحركات إضافية في المنطقة، وقال “سنتخذ تدابير إضافية عند الضرورة لضمان أن تحركنا من أجل الدفاع عن النفس وردع السلوك السيئ من الجماعات المسلحة”. (وكالات)