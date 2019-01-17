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بومبيو في القاهرة: التركيز على امن اسرائيل وتجاهل مصالح مصر

بومبيو في القاهرة: التركيز على امن اسرائيل وتجاهل مصالح مصر
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