بومبيو مهاجما الصين وروسيا: "قيم الغرب ستسود"

دافع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو السبت عن دور بلاده على الصعيد العالمي وشن هجوما لاذعا على الصين وروسيا، مشددا على أن مُثل وقيم الغرب ستسود.

وقال بومبيو في كلمة ألقاها بمؤتمر ميونخ للأمن: “يسعدني أن أبلغكم أن وفاة التحالف عبر الأطلسي مبالغ فيها إلى حد كبير. الغرب سيفوز، وسنفوز سويّا”.

وأضاف بومبيو أن الحزب الشيوعي الصيني يشكل خطرا هائلا على الغرب، قائلا: “ليس من المقبول” إتاحة الفرصة للشبكات الصينية بممارسة القرصنة.

كما أعلن وزير الخارجية الأمريكي عن أن بلاده ستموّل مشاريع في قطاع الطاقة تبلغ قيمتها مليار دولار في دول شرق ووسط أوروبا لتعزيز استقلالية قطاع الطاقة في مواجهة روسيا.

وصرّح: “في إشارة إلى دعم سيادة أصدقائنا الأوروبيين وازدهارهم واستقلالهم في مجال الطاقة (…) تنوي الولايات المتحدة منح ما تصل قيمته إلى مليار دولار لتمويلات لدول وسط وشرق أوروبا الأعضاء في مبادرة البحار الثلاثة” (البلطيق والأدرياتكي والبحر الأسود) التي تشمل 12 دولة من أعضاء الاتحاد الأوروبي.