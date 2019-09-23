بومبيو: نتفادى مواجهة ايران

وصف وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، وجود قوات لبلاده في الخليج العربي بانها للحماية وضبط الامن مؤكدا الرغبة في تجنب الحرب مع طهران، وقال أن مهمة القوات الأمريكية الإضافية التي تقرر إرسالها لمنطقة الخليج الجمعة هي "الدفاع" فقط.

وخلال برنامج فوكس نيوز صنداي الأمريكي ، قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الأحد إن الولايات المتحدة تسعى لتجنب الحرب مع إيران مشيرا إلى أن القوات الأمريكية الإضافية التي تقرر إرسالها لمنطقة الخليج يوم الجمعة هي "للردع والدفاع" فقط.

وأضاف بومبيو أنه على ثقة من أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيتخذ إجراء إذا لم تنجح إجراءات الردع هذه وأن القيادة الإيرانية تدرك ذلك جيدا.

وقال "مهمتنا هي تجنب الحرب، رأيتم ما أعلنه وزير (الدفاع الأمريكي مارك) إسبر يوم الجمعة. ننشر قوات إضافية في المنطقة لغرض الردع والدفاع".

وقال بومبيو إن واشنطن تتخذ إجراءات لردع طهران، لكنه أضاف أن ترامب سيتخذ الإجراءات اللازمة في المنطقة إذا لم تغير طهران سلوكها. وقال "إذا استمر عدم نجاح (إجراءات) الردع، فإني على ثقة أيضا من أن الرئيس ترامب سيتخذ ما يلزم من إجراءات".

وتصاعد التوتر بين واشنطن وطهران بعد هجوم الأسبوع الماضي على منشأتي نفط سعوديتين أسفر في بادئ الأمر عن خفض إنتاج المملكة إلى النصف. وحملت الولايات المتحدة والسعودية إيران مسؤولية هذا الهجوم.

وفرضت الولايات المتحدة مزيدا من العقوبات على إيران شملت البنك المركزي الإيراني، في حين أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إرسال مزيد من القوات لتعزيز دفاعات السعودية الجوية والصاروخية في أعقاب الهجوم الذي كان الأكبر على منشآت نفطية بالمملكة.

ونفت إيران تورطها في هذا الهجوم، في حين أعلنت جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران مسؤوليتها عنه.

وأفاد وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين لشبكة سي.إن.إن بأن الهجوم على منشأتي السعودية هو هجوم على النظام الاقتصادي العالمي. وأعرب منوتشين عن أمله في أن يلتزم أي بلد يرتبط تعامله بنظام الدولار الأمريكي بالعقوبات على إيران.