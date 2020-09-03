بومبيو: نجحنا في بناء تحالف إسرائيلي-خليجي ضد إيران

شدد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو على أن اتفاق التطبيع المبرم مؤخرا بين إسرائيل والإمارات يثبت أن المنطقة تتغير بسرعة، مشيرا إلى دور إدارة الرئيس دونالد ترامب في هذا الأمر.

ونقلت شبكة "سي إن إن" عن بومبيو ذكره، في كلمة صحفية ألقاها أمس الأربعاء خلال رحلته في وسط أوروبا، أن قيادة ترامب أتاحت إقامة الروابط بين تل أبيب وأبوظبي، مضيفا أن إبرام "اتفاقية أبراهام" يمثل دليلا على ذلك.

وأشار الوزير بهذا الصدد إلى تسيير أول رحلة طيران مباشرة بين إسرائيل والإمارات مؤخرا، بالإضافة إلى أول رحلة بين إسرائيل والسودان تم تسييرها في أغسطس وكان بومبيو على متنها.

وشدد الوزير على أنه يحث جميع زملائه في كل محطة له على "الاتحاد ضد تهديدات الجمهورية الإسلامية الإيرانية للمنطقة".

وفي تصريح صحفي آخر نشرته الخارجية الأمريكية، أعلن بومبيو أن ترامب لدى توليه مقاليد الحكم بادر إلى إجراء مراجعة جذرية لنهج البيت الأبيض تجاه إيران، وتابع: "شرعنا فورا في بناء تحالف بين حلفائنا طويلي المدى في إسرائيل ودول الخليج التي تواجه خطرا مشتركا من قبل الجمهورية الإسلامية، وهي أكبر دولة ممولة للإرهاب في العالم".

وشدد بومبيو على أن هذه المساعي نجحت، موضحا: "التحالف الذي تم إنشاؤه أدى إلى مستويات مريحة وضعتنا في موقع قالت فيه الدول العربية "نعرف أن إسرائيل باقية هنا، ومن الطبيعي أننا نتعامل معها"، حسب قوله.

وأعرب بومبيو عن أمله في أن تحذو مزيد من الدول حذو الإمارات في تطبيع العلاقات مع إسرائيل، مشددا على أن النموذج التقليدي الذي يقضي بضرورة حل القضية الفلسطينية قبل إقامة العلاقات مع إسرائيل "لن يجلب أي خير".

وتابع الوزير الأمريكي أن "الدول في مختلف أنحاء المنطقة، بما فيها بلدان عربية، منها السودان، تتطلع اليوم إلى الاعتراف بإسرائيل كموطن لليهود، بسبب إدراكها أن هذه الخطوة ستصب في مصلحتها"