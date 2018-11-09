بومبيو يحث دي ميستورا على الإسراع في عقد اللجنة الدستورية السورية

ناقش وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو مع المبعوث الأممي الخاص لسورية ستيفان دي ميستورا الوضع في سورية وحثه على الإسراع في عقد لجنة صياغة الدستور.

وقالت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية هيذر ناورت " تطرق وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو خلال حديثه مع المبعوث الأممي الخاص لسورية ستيفان دي ميستورا إلى الوضع في سورية والإسراع في عقد اللجنة الدستورية السورية".

وأضافت ناورت أن بومبيو أكد دعمه لجهود دي مستورا لدفع عملية السلام السياسية وفق قرار مجلس الأمن رقم 2254.

وأشارت ناورت إلى أن الجانبين ناقشا ضرورة وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى سورية وضرورة إنهاء العنف المتواصل في البلاد.