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بومبيو يعلق على استقالة ظريف ويعتبره واجهة لـ"مافيا دينية فاسدة"

بومبيو يعلق على استقالة ظريف ويعتبره واجهة لـ"مافيا دينية فاسدة"
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