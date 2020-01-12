بومبيو يندّد بالهجوم الصاروخي الذي استهدف الأحد قاعدة جوية عراقية

أعرب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الأحد عن “غضبه” جراء هجوم صاروخي آخر على قاعدة جوية عراقية تتمركز فيها قوات أمريكية، في الوقت الذي أشارت فيه إيران الى رغبتها بخفض التوترات في المنطقة.

وقال بومبيو في تغريدة انه “غاضب ازاء التقارير عن هجوم صاروخي على قاعدة جوية عراقية”، مضيفا “هذه الانتهاكات المستمرة للسيادة العراقية من قبل جماعات غير موالية للحكومة العراقية يجب أن تنتهي”.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن هجوم الأحد. وحمّلت الولايات المتحدة سابقا مسؤولية هجمات مماثلة الى جماعات مدعومة من ايران في العراق. (أ ف ب)