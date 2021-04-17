بيان أمريكي-ياباني يشير إلى السلام والاستقرار في مضيق تايوان

ذكرت وكالة جيجي اليابانية للأنباء أن بيانا مشتركا صدر بعد قمة بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا يوم الجمعة أشار إلى “أهمية السلام والاستقرار في مضيق تايوان”.

وستكون هذه أول إشارة من نوعها إلى تايوان في بيان مشترك لزعماء البلدين منذ عام 1969 على الرغم من تكرارها لتعليقات وردت في بيان لوزيري الدفاع والخارجية في البلدين الشهر الماضي.

وتمارس بكين ضغوطا عسكرية متزايدة على تايوان التي تتمتع بحكم ذاتي وتطالب الصين بالسيادة عليها. (رويترز)