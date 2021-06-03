بيان فرنسي مصري أردني: التمسك بـ حل الدولتين

اتفقت فرنسا والأردن ومصر على أهمية وقف جميع الإجراءات الأحادية التي تقوض حل الدولتين ،ومعالجة الأزمة الإنسانية في غزة.

جاء ذلك خلال اجتماع تنسيقي عقدته وزارات الخارجية المصرية والفرنسية والأردنية عبر الفيديو كونفرانس الخميس 3 يونيو في إطار متابعةً جهود الدول الثلاث خلال الأيام القليلة الماضية من أجل تقييم الاحتياجات وحشد الموارد، ودفع الجهود المُنسَقة لكل من مصر وفرنسا والأردن بشأن خططها لمعالجة الأزمة الإنسانية في الأراضي الفلسطينية، ولا سيما في قطاع غزة، حسبما جاء في بيان الخارجية المصرية.

شدد ممثلو مصر وفرنسا والأردن على ضرورة وجود استجابة إنسانية فورية، وأهمية وقف جميع الإجراءات الأحادية التي تقوض حل الدولتين وفرص التوصل للسلام، وكذا ضرورة الحفاظ على الوضع الراهن للأماكن المقدسة.

كما أعادوا التأكيد على التزامهم بحل الدولتين استنادًا إلى القانون الدولي والمحددات المتفق عليها، وهو الحل الوحيد الذي من شأنه تلبية تطلعات كل من الإسرائيليين والفلسطينيين بشكل دائم.