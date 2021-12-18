بيان من "Pfizer".. و"الصحة العالمية": أوميكرون ينتشر بسرعة كبيرة

أصدرت شركة Pfizer ، بيانا صحفيا بشأن فعالية اللقاحات المضادة لفيروس كورونا للأطفال من سن 2 إلى 5 سنوات، مشيرة إلى أن فعالية جرعتين من "Pfizer و BioNTech"، كانت أقل من المتوقع، من جانبها ذكرت منظمة الصحة العالمية أن متحور فيروس كورونا الجديد "أوميكرون" ينتشر في 89 دولة، وأن السلالة الجديدة تنتشر بسرعة في البلدان التي تتمتع بمستويات عالية من المناعة السكانية.

وذكر بيان شركة Pfizer، أنه تقرر اختبار جرعة ثالثة لهذه الفئة العمرية.

ووفقا للوثيقة، أجرت الشركتان تحليلا للمناعة بعد إعطاء المرضى من مختلف الفئات العمرية جرعة ثانية من اللقاح.

وأضافت: "بالمقارنة مع الفئة العمرية للذين تتراوح أعمارهم بين 16 و 25 عاما وكذلك للمجموعة العمرية 6-24 شهرا، حيث ظهرت فعالية عالية، لم تظهر أي فعالية عند تطعيم المجموعة العمرية 2-5 سنوات".

وأشار البيان إلى أن الشركتين اختبرتا ثلاثة ميكروغرامات من العقار للأطفال دون سن الخامسة – أي عشر جرعة البالغين.

وجاء في البيان، أن "قرار دراسة استخدام جرعة ثالثة من 3 ميكروغرام للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر و 5 سنوات يعكس التزام الشركتين باختيار الجرعة المناسبة بعناية لتحقيق أعلى مستوى من الآمان".

في حالة نجاح الاختبارات، تخطط الشركتان للتقدم بطلب استخدام طارئ للدواء في النصف الأول من عام 2022.

في نوفمبر الماضي، وافق مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) في الولايات المتحدة رسميا، على استخدام لقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و 11 عاما.

سلالة أوميكرون في 87 دولة

من جانبها قالت منظمة الصحة العالمية، في بيانها اليوم، إنه تم حتى الآن اكتشاف وجود سلالة أوميكرون لفيروس كورونا المستجد، في 89 دولة.

وأضاف البيان: "مع حلول يوم 16 ديسمبر 2021، تم اكتشاف متحور أوميكرون في 89 دولة وذلك في جميع مناطق منظمة الصحة العالمية الست".

ووفقا لمعطيات المنظمة، ينتشر أوميكرون بشكل أسرع بكثير من سلالة دلتا، في البلدان التي يتم فيها تسجيل الإصابة بشكل موثوق.

وذكرت المنظمة، أن عدد الحالات هناك يتضاعف في غضون يوم ونصف - ثلاثة أيام.

بالإضافة إلى ذلك، تنتشر السلالة الجديدة بسرعة في البلدان التي تتمتع بمستويات عالية من المناعة السكانية، ولا تزال غامضة ومجهولة الأسباب الدقيقة لذلك.

في وقت سابق، قالت منظمة الصحة العالمية، عقب اجتماع طارئ، إن النوع الجديد من فيروس كورونا الذي تم اكتشافه في جنوب إفريقيا، يثير القلق.

وأسمت المنظمة على السلالة الجديدة - B.1.1.529 - بالحرف اليوناني أوميكرون.