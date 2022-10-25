بيترسون: أوكرانيا تخوض حربا دفاعية عادلة

شدد فاد بيترسون نائب وزير الخارجية النرويجي على استمرار تزويد بلاده بالأسلحة إلى أوكرانيا، مؤكدا أن النرويج كانت وستبقى تدعم أوكرانيا عسكريا وفي المجالات الأخرى.

وتشهد أوكرانيا منذ أوائل العام 2014 أزمة سياسية حين بسطت القوات المسلحة الروسية سيطرتها على شبه جزيرة القرم، وأجرت استفتاء من بعده ضمت شبه الجزيرة إلى روسيا الاتحادية والذي اعتبرته أوكرانيا ومعها المجتمع الدولي احتلالا عسكريًا وتعديًا على سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها.

وأشار نائب وزير الخارجية النرويج إلى أن أوكرانيا تخوض حربا دفاعية عادلة بالتوافق التام مع ميثاق الأمم المتحدة الذي يضمن الحق في الدفاع عن النفس".