بيدرسن: المباحثات مع المعلم كانت ايجابية

أنهى الموفد الأممي إلى سوريا غير بيدرسن الجولة الأولى من المباحثات مع وزير الخارجية السوري وليد المعلم، واصفا إياها بأنها كانت "جيدة جدا".

وأكد بيدرسن أن اللقاء مع المعلم اليوم الأربعاء أحرز تقدما، مشيرا إلى أن الحديث عن أي نتائج يمكن أن يكون بعد الاجتماع الثاني المقرر عقده خلال هذا اليوم مع وزير الخارجية السوري.

وتأتي زيارة بيدرسن الرابعة إلى دمشق بعد زيارة قام بها إلى موسكو الأسبوع الماضي، بحث خلالها مع المسؤولين الروس مسألة اللجنة الدستورية السورية.

وأكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال لقائه بيدرسون في موسكو أن تشكيل اللجنة الدستورية خطوة مهمة لبدء التسوية السياسية في سوريا.