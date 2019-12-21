بيروت: السجن والبراءة بحق 21 شخصا بتهمة الانتماء لداعش

أصدرت محكمة عسكرية لبنانية اليوم السبت أحكاما بالسجن والبراءة بحق (مجموعة الضنية) المؤلفة من 21 شخصا بتهمة الانتماء لتنظيم “الدولة”.

وذكرت “الوكالة اللبنانية للإعلام” اليوم أن المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن حسين عبد الله أصدرت حكمها في حق “مجموعة الضنية” المؤلفة من 21 شخصا، اتهم أفرادها بالانتماء إلى تنظيم “داعش” بهدف القيام بأعمال إرهابية والنيل من سلطة الدولة وهيبتها، ومهاجمة مراكز الجيش اللبناني وقتل عناصره، تمهيدا لإعلان دولة إسلامية في شمال لبنان مرتبطة بما يعرف بالدولة الإسلامية في العراق وبلاد الشام، وحض جنود الجيش على الانشقاق عن المؤسسة العسكرية.

ووفق الوكالة، قضى الحكم بإنزال عقوبة الأشغال الشاقة 15 سنة بحق رئيس المجموعة أحمد سليم ميقاتي، والأشغال الشاقة 7 سنوات بحق سبعة أفراد بينهم رقيب هارب من الجيش اللبناني وسوري، وتجريدهم من حقوقهم المدنية وإلزام كل منهم بتقديم بندقية حربية.

وقررت المحكمة إبطال التعقبات أو البراءة لسبعة أفراد لعدم توافر عناصر الجرم لبعضهم ولسبق الملاحقة للبعض الآخر.

وأعلنت المحكمة سقوط الملاحقة عن متهم بسبب الوفاة، وحكمت بالأشغال الشاقة المؤبدة على خمسة متهمين وجردتهم من حقوقهم المدنية، وأمرت بتنفيذ مذكرات إلقاء القبض الصادرة في حق كل منهم.