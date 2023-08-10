بيروت تنفي محاولة اغتيال وزير الدفاع وتنشر الصورة الحقيقية لسيارته

اعلن مصدر أمني لبناني انه من المرجّح ان يكون الرصاص الذي طال سيارة وزير الدفاع موريس سليم سببه النار الذي أطلق خلال مراسم تشييع أحمد قصاص ولا معلومات مؤكدة عن محاولة اغتيال

وزير الداخلية بسام مولوي اشار الى ان ما تعرضت له سيارة وزير الدفاع على الأغلب نتيجة رصاص طائش لكننا ننتظر نتائج التحقيقات والجيش ملجأ اللبنانيين وهو يقوم بواجباته ويتطلع الى السلم الأهلي وسلامة الشعب اللبناني كأولوية



وكانت مصادراعلامية لبنانية نقلت عن شهود عيان كانوا متواجدين بالقرب من جسر الباشا، أن الكلام عن استهداف وزير الدفاع هو عار من الصحة، إذ أكدوا أن وابلا من الرصاص الطائش سقط في المنطقة حيث أصاب المباني السكنية وألواح الطاقة الشمسية على أسطح المباني، كما سجلت أضرار مادية، وصودف وجود وزير الدفاع موريس سليم في سيارته التي أيضا أصابتها رصاصة طائشة واحدة وفق vdlnews

️الصورة الحقيقية لسيارة وزير الدفاع بعد إصابتها برصاصة

وقال الشهود ان اللحظة التي سقطت فيها الرصاصات تزامنت مع تشييع في منطقة الشياح، حيث تم إطلاق النار بكثافة واشارو الى عدم وجود أي مسلح في المنطقة، وأن الرصاص موجود في الأرض لمن يشاء أن يأخذ عينة، وأن الأدلة الجنائية حضرت الى المكان وأخذت عينة من الرصاص وغادرت.

تبين ان الصورة قديمة وتعود لمحاولة اغتيال في بغداد عام 2018

وكانت الاعلامية اللبنانية جويس عقيقي تحدثت عبر منصة "إكس"، حصول عملية "إطلاق نار في الحازميّة ومعلومات أوّليّة تشير إلى استهداف سيّارة وزير الدّفاع موريس سليم بطلقات ناريّة ومحاولة اغتياله". وفي تصريح آخر قالت عقيقي: "معلومات عن أنّ وزير الدّفاع بخير".

بعد ذلك، قال وزير الدفاع موريس سليم في حديث للـmtv: "أنا بخير ولكن أصيب الزجاج الخلفي لسيارتي برصاص".