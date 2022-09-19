بيروت: مواجهات أمام "قصر العدل" ومحتجون يحاولون اقتحامه (فيديو)

شهد محيط قصر العدل في العاصمة اللبنانية بيروت، اليوم الإثنين، مواجهات بين القوى الأمنية ومحتجين، إثر توقيف ناشطين قبل أيام على خلفية اقتحام المصارف .

وقطع محتجون الطريق المؤدي لقصر العدل، في الوقت الذي حاول فيه آخرون اقتحام مبنى قصر العدل، احتجاجا على استمرار توقيف عبد الرحمن زكريا ومحمد رستم في قضية اقتحام بنك "لبنان والمهجر".

وكان مدعي عام التمييز، القاضي ​غسان عويدات، أصدر إشارة​ بإبقاء كل من عبد الرحمن زكريا ومحمد رستم رهن التوقيف لاستكمال ​التحقيقات​.

يذكر أن المواطنين الموقوفين ساعدا المودعة، سالي حافظ، باقتحام بنك "لبنان والمهجر" للحصول على وديعتها.

وكانت اللبنانية سالي حافظ، المتوارية حاليا عن الأنظار، اقتحمت يوم الأربعاء الماضي بنك "لبنان والمهجر" مستخدمة "سلاحا بلاستيكيا"، مطالبة بالحوصل على وديعتها المالية التي تبلغ 20 ألف دولار، وذلك من أجل متابعة علاج شقيقتها المصابة بمرض السرطان.

وقطع لبنانيون طريق البيرة في عكار ، شمال البلاد ، احتجاجاً على توقيف الناشطين وأكدوا أن "الطريق ستبقى مقطوعة إلى حين الإفراج عنهما " .

وقررت جمعية مصارف لبنان إقفال المصارف لثلاثة بداية من اليوم على خلفية قيام عدد من المودعين يوم الجمعة الماضية باقتحام عدد من فروع المصارف في بيروت وضاحيتها الجنوبية وجبل لبنان والجنوب واحتجزوا الموظفين وطالبوا بالحصول على ودائعهم.

يذكر أن المصارف في لبنان فرضت قيوداً على عمليات السحب والتحويل المالية اعتباراً من مطلع عام 2020، بسبب الأزمة المالية ومنعت المودعين من حق الوصول إلى مدخّراتهم .