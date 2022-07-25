بيسكوف: استهداف المواقع العسكرية في ميناء أوديسا لن يؤثر على شحن الحبوب

قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن استهداف القوات الروسية للمواقع العسكرية في ميناء أوديسا جنوب أوكرانيا، لن يؤثر على صفقة شحن الحبوب.

وأكد بيسكوف في تصريح صحفي اليوم الاثنين أن "هذا (الضربة العسكرية) مرتبط حصريا بالبنية التحتية العسكرية، ولا يتعلق بأي حال من الأحوال بالبنية التحتية المستخدمة لتنفيذ الاتفاقيات الخاصة بتصدير الحبوب".

وأضاف: "لذلك، يجب ألا يؤثر هذا على بدء عملية الشحن بأي شكل من الأشكال".

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس الأحد، عن تدمير سفينة حربية أوكرانية ومخزن صواريخ أمريكية مضادة للسفن من طراز "هاربون"، في ميناء أوديسا، بضربة صاروخية عالية الدقة.