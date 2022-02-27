بيلاروسيا: سنطلب نشر أسلحة نووية روسية على أراضينا في هذه الحالة

حذر رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو، بولندا وليتوانيا، من نشر أسلحة نووية للغرب على أراضيهما، مشيرا إلى أنه سيطلب من روسيا نشر أسلحة نووية على أراضي بيلاروسيا، كرد على تلك الخطوة في حال حدوثها.

أعلن رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو أن بلاده طلبت من روسيا نشر سلاح نووي في بيلاروس إذا ما تم نشره في بولندا أو ليتوانيا المجاورتين.

وقال لوكاشينكو إن "موسكو ومينسك لديهما اتفاقات بشأن نقل أسلحة إضافية إلى بيلاروس"، مضيفا أن بلاده "سوف تطلب من روسيا وضع أسلحة نووية إذا وضع الغرب مثل هذه الأسلحة في بولندا أو ليتوانيا".

وكان لوكاشينكو أكد، اليوم الأحد، إطلاق صواريخ من أراضي بيلاروس على مواقع في أوكرانيا، مشددا على أن هذه الخطوة كانت "اضطرارية".

ووفقا للزعيم البيلاروسي، فقد كانت هناك 2 إلى 3 ضربات صاروخية من جنوب بيلاروس في بداية العملية العسكرية بعد أن انتشرت كتائب الصواريخ في الجانب الأوكراني على بعد كيلومترات قليلة من الحدود مع بلاده.

وأضاف أن "الصواريخ الآن لا تطير من أراضي بيلاروس باتجاه أوكرانيا، فليست هناك حاجة".