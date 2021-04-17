بيلاروس تتهم "السي آي إيه" بالضلوع في مؤامرة لاغتيال الرئيس لوكاشينكو

اعتبر لوكاشينكو أن العملية جرى التخطيط لها بموافقة القيادة العليا الأمريكية، لأنه "لا أحد يستطيع إصدار أوامر بقتل رئيس دولة إلا القيادة العليا".

أعلن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو مساء السبت، عن كشف محاولة لاغتياله "تم التخطيط لها بموافقة القيادة العليا الأمريكية".

وفي تصريحات صحفية قال لوكاشينكو إن أجهزة أمن الدولة البيلاروسية أوقفت مجموعة من الأشخاص الذين كانوا يخططون لاغتياله وأبنائه، ضمن خططهم لانقلاب في بيلاروس، مشيرا إلى أن التحقيقات الجارية كشفت عن ضلوع الاستخبارات الأمريكية "السي اي ايه" في التخطيط للعملية.

مع ذلك فقد اعتبر لوكاشينكو أن العملية جرى التخطيط لها بموافقة القيادة العليا الأمريكية، لأنه "لا أحد يستطيع إصدار أوامر بقتل رئيس دولة إلا القيادة العليا".

أعلنت هيئة الأمن الفيدرالية الروسية عن توقيف شخصين في موسكو ضالعين في المخطط المفترض للانقلاب في بيلاروس وفقا لسيناريو "الثورات الملونة" واغتيال رئيسها لوكاشينكو.

وأضاف الرئيس البيلاروسي أن جزءا من المتأمرين ألقي القبض عليهم في موسكو، بعد تقديم طلب من الجانب البيلاروسي إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ومدير هيئة الأمن الفيدرالية ألكسندر بورتنيكوف.

وأضاف لوكاشينكو أنه يشكر بوتين على أنه طرح سؤالا على نظيره الأمريكي جو بايدن في أثناء اتصالهما الهاتفي الأخير، قبل أيام، حول ضلوع الاستخبارات الأمريكية في محاولة اغتيال الرئيس البيلاروسي، مضيفا أن سؤاله هذا بقي بلا رد.

وفي سياق متصل، أعلنت هيئة الأمن الفيدرالية الروسية عن توقيف شخصين في موسكو ضالعين في المخطط المفترض للانقلاب في بيلاروس وفقا لسيناريو "الثورات الملونة" واغتيال رئيسها لوكاشينكو.