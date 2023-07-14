بيلاروس توظف مرتزقة فاغنر كمدربين لقواتها العسكرية

اعلنت بيلاروس الجمعة، ان مرتزقة مجموعة فاغنر شبه العسكرية بدأوا العمل كمدربين لقواتها بعد اسابيع على تمرد المجموعة الفاشل في روسيا.

ونشرت وزارة الدفاع البيلاروسية على يوتيوب تسجيل فيديو يظهر ما قالت انها تدريبات يقوم بها مقاتلون من فاغنر لجنودها بالقرب من أسيبوفيتشي” شرق البلاد

وقالت الوزارة في بيان ان مقاتلي فاغنر يقومون بتدريب الجنود البيلاوس على عدد من الاختصاصات، ومن بينها تقنيات التنقل واطلاق النار في المعركة.

وفيما اشار جندي في مقطع الفيديو الى ان قوات بلاده لم تشارك في قتال منذ حرب افغانستان التي غزتها روسيا عام 1979، فقد اكد ان تجربة التدريب على يد قوات فاغنر تشكل اضافة وتجربة مفيدة للغاية.

كان رئيس فاغنر اعلن انهاء تمرده في 25 حزيران/يونيو، بعد يوم من بدئه، وذلك اثر توسط الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشنكو بينه وبين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وانتقل بريغودين بعدها الى بيلاروس مع مجموعة من مقاتليه الذين اعطاهم اتفاق الوساطة الخيار باللجوء الى بيلاروس او الالتحاق بجيش بلادهم او التخلي عن الحياة العسكرية نهائيا.

ووصف الرئيس الروسي تمرد مجموعة فاغنر بأنه طعنة في ظهر الدولة والشعب، معتبرا ان ما يحصل هو نتاج خيانة سببها مصالح شخصية لقائد المجموعة بريغوجين، متوعدا بمعاقبة المتورطين.

والاسبوع الماضي، اكد الكرملين ان بوتين التقى رئيس فاغنر وعددا من قادة مجموعته بعد أيام من التمرد، ودون ان يوضح طبيعة ما جرى في اللقاء.

وفيما لا يزال مصير بريغوجين غير مؤكد، فقد نشرت قنوات تلغرام الجمعة صورة له جالسا في خيمة وخلفه شعار مجموعة فاغنر.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اعلن مطلع الشهر انه امر بتعزيز الحدود مع بيلاروس التي انتقل اليها بريغوجين مع مجموعة من مقاتليه اثر التمرد الفاشل.

وطالما عبرت اوكرانيا عن مخاوف بشان احتمال تعرضها لهجوم من اراضي بيلاروس حيث تتمركز قوات روسية.

وقادت مجموعة فاغنر معركة السيطرة على مدينة باخموت الاوكرانية، والتي سقطت في ايار/مايو بعد اشهر من المعارك الدامية.

والى جانب اوكرانيا، تنشط مجموعة فاغنر في سوريا وعدة دول افريقية ابرزها السودان وجمهورية أفريقيا الوسطى ومالي.