بيلوسي تعلن رسميا فتح تحقيق رسمي بهدف عزل ترامب

أعلنت رئيسة مجلس النواب الأمريكي الديمقراطية، نانسي بيلوسي، الثلاثاء، فتح تحقيق رسمي بهدف عزل الرئيس دونالد ترامب، المشتبه بانتهاكه الدستور عبر السعي للحصول على مساعدة دولة أجنبية لإيذاء خصمه الديمقراطي جو بايدن.

وقالت بيلوسي إنّ "تصرفات رئاسة ترامب كشفت عن الحقائق المشينة لخيانة الرئيس لقسمه، وخيانته لأمننا القومي، وخيانته لنزاهة انتخاباتنا".

وأضافت: "لذلك، أعلن اليوم أنّ مجلس النواب يفتح تحقيقا رسميا لعزل" الرئيس.

من جهته ندّد ترامب بالإجراءات بالخطوة، معتبراً إياها "حملة مطاردة نتنة".

وقال ترامب في تغريدة على تويتر "يوم بمثل هذه الأهميّة في الأمم المتحدة، كثير من العمل وكثير من النجاح، لكن الديموقراطيين قرّروا إفساد كلّ شيء (...) حملة مطاردة نتنة. أمر سيء جداً لبلدنا".

وفي وقت سابق، أعلن فريق الحملة الانتخابية لنائب الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، الثلاثاء، أنّ المرشّح الأوفر حظا لنيل ترشيح الحزب الديمقراطي إلى الانتخابات الرئاسية في 2020، سيدعو إلى عزل ترامب إذا لم يتعاون الأخير في التحقيقات الجارية في الكونغرس، لا سيّما بشأن قضية أوكرانيا.

وقال فريق الحملة لوكالة فرانس برس إنّ بايدن "سيدعو ترامب إلى التعاون مع كل الطلبات القانونية العالقة والمتّصلة بالحصول على معلومات بشأن مسألة أوكرانيا والتحقيقات الأخرى، وإذا لم يرضخ ترامب فإن الكونغرس لن يجد بدّا من إطلاق إجراءات عزل الرئيس".

وأضاف أن بايدن سيقول في خطاب سيلقيه في مدينة ويلمينغتون، معقله في ولاية ديلاوير، إنّ "التجاوزات الأخيرة التي ارتكبها ترامب تتخطى كل تجاوزاته السابقة".

وكان ترامب نفى مجدّدا، الثلاثاء، أن يكون حثّ نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على فتح تحقيق حول نجل بايدن باستخدام مساعدة عسكرية مخصصة لأوكرانيا كوسيلة ضغط.