بيلوسي في ماليزيا والصين تحرك بوارجها وطائراتها في العمق التايواني

افادت مصادر اعلامية محلية ماليزية بوصول رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي صباح اليوم الثلاثاء إلى البلاد لتكون المحطة الثانية لها بعد سنغافورة في جولتها الى المحيط الهندي والهادي

وقالت مصادر اعلامية ماليزية ان بيلوسي ستتوجه الى تايوان مساء اليوم بالتوقيت المحلي بعد ان تلتقي رئيس مجلس النواب ازهر عزيزان هارون ورئيس الوزراء إسماعيل صبري يعقوب

Starting in 20 minutes in front of San Francisco Federal Building! We are here to tell Nancy Pelosi to cancel her Taiwan trip & to stop inflaming tensions with China! See you all here soon! pic.twitter.com/xnPPzyMw8i — Pivot To Peace (@peacepivot) August 1, 2022

واوضحت "قد تغادر إلى تايوان في الساعة الخامسة مساء اليوم بالتوقيت المحلي" وفق ما أفادت وكالة أنباء "برناما" المحلية إن بيلوسي

من جهتها اشارت البوابة التايوانية ETtoday أمس الاثنين إن بيلوسي ستصل إلى الجزيرة في وقت متأخر من الثلاثاء، وتقضي الليلة في فندق Grand Hyatt، وفي صباح الأربعاء ستزور مقر المجلس التشريعي حيث تلتقي بقيادته، قبل مغادرة الجزيرة.

وتعتبر الصين زيارة بيلوسي الى تايوان عدوانا عليها وقد دعت وسائل الاعلام الصينية الى اسقاط طائرتها فيما نفذت القوات المسلحة الصينية مناورات عسكرية قبالة شواطئ تايوان

تحركات عسكرية

واعلنت مصادر اعلامية صينية عن تحركات عسكرية ضخمة حيث انتقلت البارجة "لياونينغ" من قاعدتها في ميناء تشينغداو في مقاطعة شاندونغ الشرقيةإلى منطقة تحديد الدفاع الجوي التايوانية في بحر الصين الشرقي.

كما ابحرت البارجة "شاندونغ" إلى منطقة شمال شرق جزر دونغشا الواقعة بشمال بحر الصين الجنوبي، حيث ستنتشر في القاطع الجنوبي الغربي من منطقة تحديد الدفاع الجوي لتايوان.

ويجري الجيش الصيني تدريبات عسكرية في خليج بوهاي بالبحر الأصفر في الفترة من 1 إلى 4 أغسطس، ومناورات عسكرية في بحر الصين الجنوبي في الفترة من 2 إلى 6 أغسطس.

وأعلنت وزارة الدفاع في تايوان على موقعها الإلكتروني أن أربع طائرات تابعة للقوات الجوية الصينية دخلت منطقة تعريف الدفاع الجوي للجزيرة.