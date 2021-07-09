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بينهم 20 الف تركي: موسكو تدعو لرحيل المرتزقة من ليبيا

منشور 09 تمّوز / يوليو 2021 - 01:46
20 ألف مقاتل تركي في ليبيا
20 ألف مقاتل تركي في ليبيا

اكدت موسكو عن قناعتها بضرورة رحيل المرتزقة الاجانب من ليبيا كشرط لتحقيق السلام في هذا البلد واشارت الى ان هذه المشكلة كانت في صميم محادثات المشاركين في مؤتمر برلين حول ليبيا في يونيو الماضي.

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رحيل المرتزقة شرطا للسلام في ليبيا

وافاد نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي فيرشينين،بانه : يجب أن تكون عملية إزالة العناصر العسكرية الأجنبية متزامنة، وأن تطال جميع التشكيلات المسلحة غير الليبية المتواجدة في البلاد، وإلا فإن ميزان القوى القائم، والذي بفضله ظلت البلاد في حالة من الاستقرار لمدة عام، سوف تضطرب.

وشدّد على أنه لم يكن من الممكن التوصل إلى إجماع مطلق في هذه المرحلة، خاصةً أن الجانب التركي رفض أي تغيير في مواقفه.

وشدد “فيرشينين” ان موسكو مستعدة لتنسيق جهودها لإحلال السلام والاستقرار في ليبيا مع الولايات المتحدة واللاعبين العالميين الرئيسيين الآخرين.

وأضاف: نحن منفتحون على الحوار بشأن ليبيا مع جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك ، بالطبع ، الولايات المتحدة.

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وأردف: أكرر مرة أخرى أننا مستعدون لتنسيق الخطوات بشأن ليبيا مع واشنطن واللاعبين المؤثرين الآخرين، أنا متأكد من أن هذا سيكون مفيدًا للتحرك نحو حل طويل الأمد للنزاع في ليبيا.

 

وفي مايو ، دعت وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش إلى انسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة من الدولة الواقعة في شمال إفريقيا، بما في ذلك أكثر من 20 ألف مقاتل تركي.

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