بينيت متوعدا طهران: سننقل رسالة خاصة لإيران

أكد رئيس الوزراء الاسرائيلي نفتالي بينيت، اليوم الأحد، أن بلاده ستنقل رسالة خاصة لايران، عقب الهجوم الأخير الذي تعرضت له ناقلة النفط الاسرائيلية قبالة سواحل سلطنة عمان.

واتهم بينيت إيران بضلوعها في الهجوم الذي تعرضت له السفينة الاسرائيلية، بحسب هيئة البث الإسرائيلية كان.

من جهتها نفت إيران اليوم الأحد على لسان المتحدث باسم الخارجية، سعيد خطيب زادة، ضلوعها بعملية الهجوم على السفينة الإيرانية، وقال: "اتهامات إسرائيل بضلوعنا في انفجار السفينة هي مجرد أكاذيب"

وأكد زادة أنه "يتعين على إسرائيل أن تكف عن توجيه الاتهامات، ويجب أن تتراجع عن محاولاتها لطرح موضوع السفينة في مجلس الأمن".

وكانت مصادر إيرانية قد أكدت أمس السبت أن الهجوم على السفينة الإسرائيلية هو رد على ضربة عسكرية استهدفت مطار الضبعة العسكري في سوريا.

وقالت مصادر إيرانية لقناة “العالم” الإيرانية، إن إيران ردت على الهجوم الإسرائيلي الأخير على مطار “الضبعة” في بلدة القصير في سوريا، والذي قتل فيه اثنان من عناصر “الحرس الثوري” الإيراني.

مجلس الأمن الدولي وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، أن الحكومة الإسرائيلية تعتزم تقديم شكوى رسمية ضد إيران في مجلس الأمن الدولي، ومحاولة عقد جلسة خاصة لبحث استهداف السفينة الإسرائيلية الخميس الماضي.

وأكدت الإذاعة العبرية أن تلك الخطوة تتزامن مع محاولات إسرائيلية لحشد الرأي العام العالمي ضد إيران، والعمل على فرض عقوبات وقيود على نشاطاتها الاقتصادية، في ظل الحديث الإسرائيلي الداخلي عن وجود خطة للرد على استهداف إيران للسفينة الإيرانية.

ويوم الخميس، تعرضت سفينة "ميرسر ستريت" التابعة لشركة الشحن "زودياك" التي تديرها عائلة عوفر الإسرائيلية لهجوم في خليج عمان، أسفر عن مقتل اثنين من أفراد الطاقم، بريطاني وروماني.

תקיפת הספינה במפרץ הפרסי | המסר הישראלי הדיפלומטי בעקבות האירוע: על המערב להגביל את הפעילות האיראנית - לא רק בתחומי החתירה לנשק גרעיני, אלא גם בפעילותה האזורית ותוכנית הטילים הבליסטיים שלה, שלא נמצאים על שולחן המשא ומתן@gilicohen10 #חדשותהשבת pic.twitter.com/eHcdIcXPGF — כאן חדשות (@kann_news) July 31, 2021

والسفينة التي تعرضت للهجوم بملكية يابانية وكانت تحمل علم ليبيريا وتشغلها شركة "زودياك ماريتايم" المملوكة لرجل الأعمال الإسرائيلي إيال عوفير، الذي يحتل المرتبة 197 على قائمة أثرياء العالم.

وهذه ليست المرة الأولى التي يدور فيها الحديث عن هجمات تتعرض لها سفن إسرائيلية في منطقة بحر العرب والمحيط الهندي، وتُتهم إيران بالوقوف خلفها.

استهداف سفن شحن

وفي الثالث من الشهر الجاري، نقلت قناة "الميادين" اللبنانية، عن مصادر موثوقة خاصة بها، أن سفينة تجارية إسرائيلية تعرضت لإصابة بسلاح ليس معروفا في شمال المحيط الهندي، دون إعلان جهة معينة مسؤوليتها عن الحادث حتى الآن.

ووقتها رجحت مصادر في تل أبيب أن تكون إيران هي المسؤولة عن استهداف سفينة الشحن التي يملكها أيضا رجل الأعمال الإسرائيلي إيال عوفير والتي كانت متجهة إلى دبي.