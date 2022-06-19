بينيت مهددا إيران: ستدفعون الثمن إذا هاجمتم الاسرائيليين في تركيا

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، اليوم الأحد، أن هناك خطرا حقيقيا على الرعايا الاسرائيليين في تركيا من قبل إيران، مهددا طهران بأنها ستدفع ثمنا باهظا في حال استهدافهم.

وقال بينيت، في مستهل جلسة الحكومة الإسرائيلية، إن إيران تحاول استهداف الإسرائيليين في وجهات مختلفة في الخارج.

ونقلت القناة العبرية الـ 12، صباح اليوم الأحد، عن بينيت في مستهل جلسة الحكومة الإسرائيلية تشديده على أن هناك خطر كبير على المواطنين والرعايا الإسرائيليين في تركيا، وإيران ستدفع الثمن في حال استهدفتهم في تركيا.

وأشار بينيت إلى حالة التوتر الأمني مع إيران والخوف من قيام الخلايا الإيرانية بهجمات ضد الإسرائيليين في تركيا، لافتا إلى أن هناك خطر كبير على الرعايا الإسرائيليين في تركيا، وما يزال مستمرا.

وطلب رئيس الوزراء الإسرائيلي في جلسة الحكومة، اليوم، الامتناع عن السفر إلى تركيا، داعيا إياهم إلى تحمل المسؤولية والحفاظ على أمنهم.

وشدد نفتالي بينيت على أن من يرسل الإرهابيين ويستهدف المواطنين الإسرائيليين سيدفع الثمن.

وفي السياق نفسه، نقلت صحيفة "هآرتس" العبرية مساء أمس السبت، عن مسؤولين في الاستخبارات الإسرائيلية أن تحذيرات صدرت للمواطنين الإسرائيليين في تركيا من هجمات إيرانية قد تحدث خلال ساعات داخل الأراضي التركية.

وأكدت الصحيفة أن المخابرات الإسرائيلية أطلقت تحذيرات عديدة ومختلفة لمواطنيها في الأراضي التركية، خاصة في مدينة إسطنبول من الخروج لوجود مخطط إيراني لاستهدافهم، بدعوى أن عملاء أو خلايا إيرانية تحاول الوصول لفنادق إسطنبول يقيم فيها إسرائيليون.

وتتخوف الاستخبارات الإسرائيلية من عدم تمكن الشرطة التركية من إحباط الهجمات الإيرانية تجاه المواطنين الإسرائيليين خاصة وأن عددهم يزيد على ألفي مواطن يتجولون في الأراضي التركية.

وكانت إسرائيل قد حثت، في وقت سابق، جميع مواطنيها على مغادرة تركيا فورا، بدعوى تصاعد خطر هجمات إيرانية انتقامية، ردا على مقتل عدد من المسؤولين في طهران في هجمات في الفترة الأخيرة نُسبت لإسرائيل.