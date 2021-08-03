بينيت: نتنياهو فاشل اضاع الباقورة الاردنية والنووي الايراني

وصف رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينيت، سياسة سلفه بنيامين نتنياهو، اتجاه الاردن وايران قد فشلت فشلا ذريعا وهو ما كلف ميزانية البلاد مبالغ وتكاليف باهظة

نتنياهو اضاع الباقورة الاردنية

وكشف بينيت في كلمة أمام الكنيست، عن إن الإرث الأمني الذي حصل عليه من نتنياهو أجبره على تمرير ميزانية أمنية ضخمة، مضيفا أن "الخلاف مع الأردن كان من دون داع، وبسبب ذلك تم تضييع "نهريم" (منطقة الباقورة الأردنية).. هذه ليست حنكة سياسة"، وقال إن سياسة نتنياهو إمام ايران فشلت وقال ان التركة التي أبقيت لنا هي أن إيران في مرحلة متقدمة من برنامجها النووي، لكننا سنهتم بذلك لأننا نعرف ما يمكننا القيام به".

كما هاجم بينيت المعارضة والسياسة الأمنية لحكومة نتنياهو وقال: "في غزة ضبطتم أنفسكم أمام الصواريخ على مدار 12 عاما، وأبقيتم حزب الله مع 10 أضعاف من الصواريخ والتي تصل لكل نقطة في إسرائيل، كل هذا أبقيتموه لنا، لذلك فإن الميزانية الأمنية ضخمة.

نتنياهو يحشد ضد بنيت

وحشد نتنياهو المعارض بعد تمرير الميزانية حيث قال رئيس الحكومة السابق إنها تلحق الضرر بالطبقات الاجتماعية الضعيفة، وتم إلزام بينيت بحضور الجلسة وسماع تصريحات المعارضة بعد "نقاش الـ40 توقيعا" الذي بادر إليه حزب الليكود تحت عنوان "فشل الحكومة بحماية المصالح الأمنية والسياسية لدولة إسرائيل"، وهو الخطاب الثاني لبينيت أمام الكنيست بعد توليه رئاسة الحكومة.