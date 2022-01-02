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بينيت يتوعد حماس بالمزيد

منشور 02 كانون الثّاني / يناير 2022 - 11:31
نفتالي بينيت
رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت

هدد رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، اليوم الأحد، حركة حماس بمزيد من التصعيد والقصف، في حال أقدمت على إطلاق الصواريخ على "اسرائيل".

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي في مستهل جلسة حكومته الأسبوعية، صباح اليوم، إن من يوجه صواريخ تجاه مدينة إسرائيلية سيتحمل المسؤولية.

وأضاف "بينيت": "إن قصص البرق والرعد التي تكررها حركة حماس شتاء بعد آخر، لم تعد مقبولة لبلاده".

ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن رئيس الوزراء نفتالي بينيت أن سلاح الجو الإسرائيلي هاجم الليلة سلسلة من الأهداف في مدينة خان يونس، خاصة مجمع لإنتاج الصواريخ تابع لحركة حماس، فضلا عن مهاجمة عدد من مواقع الحركة على حدود قطاع غزة.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، صباح أمس السبت، أنه رصد إطلاق صاروخين من غزة، لكنهما سقطا في البحر أمام سواحل تل أبيب.

بدوره، قام الطيران الحربي الإسرائيلي، فجر اليوم، باستهداف موقع القادسية التابع للمقاومة الفلسطينية غرب مدينة خانيونس بـ 4 صواريخ، فيما ردت المضادات الأرضية التابعة للمقاومة الفلسطينية على طيران العدوان الإسرائيلي.

ونشر الإعلام الفلسطيني مشاهد قال إنها للقصف الإسرائيلي على موقع القادسية، حيث أضاءت الانفجارات عنان السماء. ولم يتسن لـ "سبوتنيك" التأكد من صحة تلك المشاهد.

وقالت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، إن طيران الجيش الإسرائيلي نفذ غارة جوية بصاروخ من الطيران المروحي، استهدف خلالها موقع القادسية التابع للحركة في قطاع غزة.

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