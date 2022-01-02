بينيت يتوعد حماس بالمزيد

هدد رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، اليوم الأحد، حركة حماس بمزيد من التصعيد والقصف، في حال أقدمت على إطلاق الصواريخ على "اسرائيل".

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي في مستهل جلسة حكومته الأسبوعية، صباح اليوم، إن من يوجه صواريخ تجاه مدينة إسرائيلية سيتحمل المسؤولية.

وأضاف "بينيت": "إن قصص البرق والرعد التي تكررها حركة حماس شتاء بعد آخر، لم تعد مقبولة لبلاده".

התקיפה בעזה | רה"מ @naftalibennett בפתח ישיבת הממשלה: "אני רוצה להבהיר פה משהו - כל סיפורי הברקים והרעמים של חמאס, שחוזרים על עצמם חורף אחר חורף, לא רלוונטיים יותר. מי שמכוון טילים לעבר מדינת ישראל - נושא באחריות"@MoriahAsraf — גלצ (@GLZRadio) January 2, 2022

ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن رئيس الوزراء نفتالي بينيت أن سلاح الجو الإسرائيلي هاجم الليلة سلسلة من الأهداف في مدينة خان يونس، خاصة مجمع لإنتاج الصواريخ تابع لحركة حماس، فضلا عن مهاجمة عدد من مواقع الحركة على حدود قطاع غزة.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، صباح أمس السبت، أنه رصد إطلاق صاروخين من غزة، لكنهما سقطا في البحر أمام سواحل تل أبيب.

بدوره، قام الطيران الحربي الإسرائيلي، فجر اليوم، باستهداف موقع القادسية التابع للمقاومة الفلسطينية غرب مدينة خانيونس بـ 4 صواريخ، فيما ردت المضادات الأرضية التابعة للمقاومة الفلسطينية على طيران العدوان الإسرائيلي.

התקיפה בעזה | רה"מ בנט בישיבת הממשלה: "כל סיפורי הברקים והרעמים של חמאס, שחוזרים על עצמם חורף אחר חורף, לא רלוונטיים יותר. מי שמכוון טילים לעבר מדינת ישראל – נושא באחריות"https://t.co/ZH7lBn0QR2@gilicohen10 — כאן חדשות (@kann_news) January 2, 2022

ونشر الإعلام الفلسطيني مشاهد قال إنها للقصف الإسرائيلي على موقع القادسية، حيث أضاءت الانفجارات عنان السماء. ولم يتسن لـ "سبوتنيك" التأكد من صحة تلك المشاهد.

وقالت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، إن طيران الجيش الإسرائيلي نفذ غارة جوية بصاروخ من الطيران المروحي، استهدف خلالها موقع القادسية التابع للحركة في قطاع غزة.