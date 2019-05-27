بيونغيانع تتهم بولتون بالجهل والمتحمس للحرب

هاجمت وزارة الخارجية الكورية الشمالية مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون، على خلفية تصريح له قال فيه، إن تجارب الصواريخ التي أجرتها بيونغيانغ في الآونة الأخيرة انتهكت قرارات الأمم المتحدة.



ووصفت الخارجية في بيان نشرته وسائل الإعلام الحكومية الاثنين ، بولتون بأنه "جاهل بشدة"، وأنه يعمل على تدمير السلام والأمن، مشيرة إلى أن التخلي عن تجارب الصواريخ سيعني التخلي عن حق الدفاع عن النفس.



وأضاف متحدث باسم الخارجية: "بولتون يتعامل مع التدريبات العسكرية العادية التي تجريها قواتنا المسلحة باعتبارها انتهاكا لقرارات مجلس الأمن الدولي، إنه جاهل بشدة".



وكان بولتون قد قال إن التجارب الأخيرة تنتهك "بلا شك" قرارات الأمم المتحدة. وبولتون هدف معتاد لانتقادات كوريا الشمالية.



وأجرى الجيش الكوري الشمالي تجارب على عدد من الصواريخ والقذائف، بما في ذلك عدد من الصواريخ الموجهة التي قال خبراء إنها يمكن أن تستخدم لاختراق دفاعات كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.



وهون البيت الأبيض من هذه التجارب إذ قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنها كانت قصيرة المدى وإنه يثق في الزعيم الكوري الشمالي.