بيونغ يانغ: تصريحات الجنوب حول الحوار مع أمريكا والنووي "محض هراء"

أعربت كوريا الشمالية عن استيائها من تعليقات المسؤولين في جارتها الجنوبية حول الحوار مع أمريكا والجهود لنزع السلاح النووي، معتبرة أنها "محض هراء".

وأفادت وكالة تشوسون المركزية الكورية الشمالية للأنباء اليوم السبت بأن المدير العام لإدارة الشؤون الأمريكية بوزارة الخارجية الكورية الشمالية، كون جونغ-غون، قال إنه "من الأفضل وقف الحديث غير المعقول عن نزع السلاح النووي".

وأضاف: "من غير المعقول أن تتحدث كوريا الجنوبية عن استئناف الحوار بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة، وهو محض هراء، حيث أن الجنوب غير مؤهل لمناقشة القضايا العالقة بين بيونغ يانغ وواشنطن، خاصة قضية الأسلحة النووية".

كما انتقد كون حكومة الرئيس الكوري الجنوبي، مون جيه-إن، التي زعمت أنها الوسيطة أو الميسرة للحوار بين بيونغ يانغ وواشنطن، قائلا "إن سبب انهيار مفاوضات نزع السلاح النووي لا يرجع إلى غياب الوسطاء، بل إلى غياب الشروط الملائمة لنزع السلاح النووي".

وختم كون بالتأكد على أن بلاده "ستواصل بناء قوتها لمواجهة التهديدات المستمرة التي تشكلها الولايات المتحدة، وجهودها مستمرة في هذه اللحظة بالذات".

وكانت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية أكدت أمس أن "سيئول ستواصل السعي من أجل الاستئناف السريع للحوار بين بيونغ يانغ وواشنطن، وتطوير العلاقات بين الكوريتين"، في رد على تصريحات الشمال التي أكدت أن الهدف الاستراتيجي لكوريا الشمالية هو تعزيز القدرات لمواجهة التهديدات العسكرية الأمريكية على المدى الطويل.